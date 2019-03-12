Нужно собрать web - сервис на базе фрамеворка

Требуется разработка бота для копирования (дублирования) сделок на платфоре OlympTrade Суть бота: Ведётся торговля на аккаунте А (Главный аккаунт) другие аккаунты находятся на разных ПК и разных интернет соединениях. Копирование сделок должно происходить без задержек или ...
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Программы учета рабочего времени, графика перерывов, обедов. дней работы, вести расчет ЗП на основании рабочего времени с возможностью учитывать и оплачивать перерывы и обеды так и не учитывать в оплате.
Главное система должна рассчитывать перерывы и обеды так что бы в одно и тоже время было минимальное количество людей на этих перерывах в идеале если они вообще не будут пресекается но все зависит от того сколько людей работает в этот день.
Все сотрудники в системе отображаются по отделам далее по строкам День недели число мес год все сотрудники кто в этот день работает по срочно отображены (строка ФИО ставка сколько насчитано ЗП на данный момент сколько перерывов осталось в день дается 70 мин из них вычитается при запросе с телеграмма
Так же формировать график работы 2/2 или 5/2 или 6/1 если ктотоне выходит ставить статус не работал и добавить в список замену нового сотрудника.
Так же возможность входить в карточку сотрудника где будет указанны все данные дни работы, часы работы все перерывы штрафы вся контактная информация
В систему поступают запросы с Телеграмм бота от каждого сотрудника о возможности взять обед или перерыв, так же сотрудники отмечаются когда пришли на работу и также кагда ушли
в конце мес выдоится ведомость ЗП штрафы
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