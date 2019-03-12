Нужно собрать web - сервис на базе фрамеворка

Программы учета рабочего времени, графика перерывов, обедов. дней работы, вести расчет ЗП на основании рабочего времени с возможностью учитывать и оплачивать перерывы и обеды так и не учитывать в оплате.

Главное система должна рассчитывать перерывы и обеды так что бы в одно и тоже время было минимальное количество людей на этих перерывах в идеале если они вообще не будут пресекается но все зависит от того сколько людей работает в этот день.

Все сотрудники в системе отображаются по отделам далее по строкам День недели число мес год все сотрудники кто в этот день работает по срочно отображены (строка ФИО ставка сколько насчитано ЗП на данный момент сколько перерывов осталось в день дается 70 мин из них вычитается при запросе с телеграмма

Так же формировать график работы 2/2 или 5/2 или 6/1 если ктотоне выходит ставить статус не работал и добавить в список замену нового сотрудника.

Так же возможность входить в карточку сотрудника где будет указанны все данные дни работы, часы работы все перерывы штрафы вся контактная информация

В систему поступают запросы с Телеграмм бота от каждого сотрудника о возможности взять обед или перерыв, так же сотрудники отмечаются когда пришли на работу и также кагда ушли

в конце мес выдоится ведомость ЗП штрафы