Если вкратце, то у нас есть видеосервер, реализованный через webrtc (https://webrtc.org/). С ним все в порядке по коду, вот только он не запускается :) Скорее всего, видеосервер подхватывался другим приложением, которое запускал maven. Но сейчас этот ...
Требуется разработка бота для копирования (дублирования) сделок на БО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка бота для копирования (дублирования) сделок на платфоре OlympTrade
Суть бота: Ведётся торговля на аккаунте А (Главный аккаунт) другие аккаунты находятся на разных ПК и разных интернет соединениях. Копирование сделок должно происходить без задержек или с минимальнымы задержками до 0.30 сек. Бот должен использовать горячии клавиши платформы и не палиться на аккаунтах чтобы не допустить их блокировку.
Копирование сделок: Заключается в копировании и открытии сделок на всех аккаунтах (кроме главного) к которым подключен бот.
Требования: Бот который будет копировать сделки должен иметь окошко для указания суммы сделки на тех аккаунтах где будет происходить копирование сделок.
1-Пример: На аккаунте А сумма сделки 1 000 рублей. на аккаунтах которые копируют сделки указывается сумма (пример: 250Р)
2-Пример: На аккаунте А (Главный аккаунт) ведётся торговля по валютной паре EUR/USD, Аккаунт А совершает сделку на понижение. И эта сделка открывается на всех аккаунтах к которым подключен бот
- Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $75
Описание: создать интерфейс, доступный из браузера на ПК для просмотра имеющихся в базе видеофайлов. (файлы разделены по 5 секунд) Зачем: промежуточный этап разработки ПО. В настоящее время для целей отладки. В будущем станет основным интерфейсом работы ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача для специалист MAVEN + JAVA Необходимо запустить видео сервер Не проплатили, перестал работать Нужно заново включить Задача срочнаяЗакрыт5 лет назад
- $200
Составление ТЗ Интеграция сайта интеграция сервисов Большой проектЗакрыт5 лет назад
Розробити постановку, алгоритми розв’язання і програмне забезпечення для таких задач. Задача 8. «Розрахунок потреби в основних матеріалах для виконання річного плану виробництва». Вихідні повідомлення: ТЕП-30 — машинограма містить такі реквізити: плановий період, код і найменування матеріалу, одиницю ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть 2 строчки, вроди бы base64Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Если вкратце, то у нас есть видео сервер, реализованный через webrtc ([url=https://webrtc.org/)]https://webrtc.org/)[/url]. С ним все в порядке по коду, вот только он не запускается Скорее всего, видео сервер подхватывался другим приложением, которое запускал maven. Но сейчас ...Закрыт5 лет назад
Нужна утилита, при запуске она выставляет timezone и location в винде 7 в соответствии с текущим IP адресом.Системное программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать программу, визуально Что идет установка, а на половине установки критическая ошибка И установка прерывается Можно как в интернете исходники найти если есть Либо с нуля написатьСистемное программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать дополнительные страницы на уже существующем сайте и немного изменить дизайн.Системное программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад