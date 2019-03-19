Разграничить доступы на сервере (windows)

Системное программированиеЗакрыт5 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

На сервере стоит база 1С, которую будут наполнять менеджеры. В целях безопасности, нужно ограничить им доступы.

  • Для каждого менеджера сделать доступ только к 1С, к браузеру и к личной папке на рабочем столе:
manager-1

manager-2

manager-3

В пределах личной папки у каждого менеджера должна быть возможность создавать папки, удалять, сохранять картинки и тд.

  • Плюс создать еще один полный доступ к серверу, например, dirr-admin.
Наглядно про доступы http://joxi.ru/Grq1WwMf4RwZ0r 

Прошу сразу указывать цену за работу. Спасибо!

5 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад