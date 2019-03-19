Доработка сайта (написан на Laravel)

Системное программированиеЗакрыт2 заявки188 просмотров
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У нас есть сайт в полурабочем состоянии - katasis.com. Задача - доработать его до божеского вида и рабочего состояния. Подробное тз с правками вышлем в лс. Пока что главное - исправить ошибки отображения нынешнего сайта (есть подробное тз).

Глобальные правки - внешний вид некоторых страниц и доработка функционала админки. Дизайн-макеты предоставим.

Общие требования - нужен красивый и гармонирующий код, в котором при внесении изменений, ничего не отваливается, а скорость загрузки только сокращается. 

Пожелания к исполнителю:

  • опыт работы с сайтами Laravel;
  • нахождение на связи в в течение дня (по Киеву), выполнение правок посреди ночи и отсутствие возможности быть на связи днем не подходит.
Оплату и детали обсуждаем в личных сообщениях.
Laravel
5 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад