Доработка сайта (написан на Laravel)

У нас есть сайт в полурабочем состоянии - katasis.com. Задача - доработать его до божеского вида и рабочего состояния. Подробное тз с правками вышлем в лс. Пока что главное - исправить ошибки отображения нынешнего сайта (есть подробное тз).

Глобальные правки - внешний вид некоторых страниц и доработка функционала админки. Дизайн-макеты предоставим.

Общие требования - нужен красивый и гармонирующий код, в котором при внесении изменений, ничего не отваливается, а скорость загрузки только сокращается.

Пожелания к исполнителю:

опыт работы с сайтами Laravel;

нахождение на связи в в течение дня (по Киеву), выполнение правок посреди ночи и отсутствие возможности быть на связи днем не подходит.

Оплату и детали обсуждаем в личных сообщениях.