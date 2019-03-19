Учебный проект по сборке LAMP на VDS

Системное программированиеЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Требуется запустить веб-сервер на VDS: установить Apache, Nginx, PHP, MySQL, CMS Bitrix. Полное задание в файле во вложении.

5 лет назад
Arthur98
66 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад