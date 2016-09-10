Нужно написать скрипт к Excel.

Требуется опытный человек для написания нескольких lua для Astra v.4.4.182. Запущена в режиме relay 1. Подменять client_id на взятый из GET инпута. При наличии заголовков X_REAL_IP или X_FORWARDED_FOR - заменть client.addr 2. При наличии определенного GET в инпуте ...
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Дан текст в Excel. Нужно написать скрипт, или программу, что бы весь текст можно было перенести в Word. За более подробными деталями в ЛС.
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