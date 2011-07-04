Помощь в настройке передачи звука по IP

Схема примерно такая:

Souncard IN > Windows 7 (dynamic ip) > Transmitter> mp3(320) > {( Internet}) > (static ip) WinXP > Receiver > Winamp

Я вижу так, какой-то софтец скидывает звук с линенйног о входа в STDOUT > потом что-то типа ezstream забирает этот поток, жмет и шлет на Айскаст или другой сервак на удаленном статичном IP. А с того уже играет винамп.

Либо другое доступное и, по возможности, простое, бесплатное и надежно решение. Задержки желательно минимисзировать. Задача срочная, на сегодня-завтра.

Доступ к компам через тимьювер.

Только для опытных и серьезных.