Программа для Windows

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт28 заявок981 просмотр

Требуется создать программу на дельфи, программа должна использовать базу данных MySql. Стучите - 416-742-321.

MySQL
17 лет назад
6oo9
Polev 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров