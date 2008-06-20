Программа для отправки/приема сообщений с сайта

Необходимо разработать устройство на базе PIC-контроллера (а также написать прошивку для этого контроллера), осуществляющее связь с сервером находящимся в интернете. Доступ к сети осуществляется при помощи gprs-модема (к разрабатываемому устройству подключается мобильный телефон Motorola с ...