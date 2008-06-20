Программа для отправки/приема сообщений с сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт8 заявок347 просмотров

Нужна программа для отправки/приема сообщений с сайта.

ICQ#: 371-827-442

17 лет назад
3224
Faster 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

JEW
37 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
Обманул, сказал что сделает и пропал. Из-за такого урода пятно на весь фриланс.

Заявки фрилансеров

JEW
37 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад