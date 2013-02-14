Программирование

Был собран платежный терминал для идентификации клиента, приема денег и печати билетов.

Перечень оборудования в приложении (системный блок, сканер штрих кодов, купюроприемник, принтер чеков, принтер билетов).

На всё железо есть драйверы, сейчас там стоит тестовый ХР, всё работает. Кроме купюроприемника, он общается по CCNet, есть в Киеве официальная служба поддержки, надо с ними уточнить что с ним делать.

Требуется создать скрипт (желательно на Python) + необходимые интерфейсы для принтеров, сканера и купюроприемника.

Задачи:

1. Получить код со сканера штрих кодов.

(далее терминал должен обратиться к серверу для проверки есть ли такой код/клиент в базе данных сервера)

2. Получить сумму с купюроприемника.

(получить команду от сервера, какую сумму принимать, принять ее/распознать, и отправить отчет на сервер о зачислении)

3. Отправить чек на печать (с полученной суммой денег)

4. Отправить билеты на печать (получить от сервера команду что печатать)

5. Общаться с сервером по протоколу HTTP (передавать сообщения о состоянии системы и получать команды).

Настройку базы данных клиентов, сервера и его интерфейса будет делать мой друг.

Андрей, Skype: andreylsa