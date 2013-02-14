Программирование

У меня на сайте в не каторых категориях не отоброжаеться изоброжения пример в фото разделе в афише и авто.Кому знаком движок Друпала вам ко мне.Цену что сейчас придлогаю и еще могу накинуть за скорость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Был собран платежный терминал для идентификации клиента, приема денег и печати билетов.
Перечень оборудования в приложении (системный блок, сканер штрих кодов, купюроприемник, принтер чеков, принтер билетов).
На всё железо есть драйверы, сейчас там стоит тестовый ХР, всё работает. Кроме купюроприемника, он общается по CCNet, есть в Киеве официальная служба поддержки, надо с ними уточнить что с ним делать.
Требуется создать скрипт (желательно на Python) + необходимые интерфейсы для принтеров, сканера и купюроприемника.
Задачи:
1. Получить код со сканера штрих кодов.
(далее терминал должен обратиться к серверу для проверки есть ли такой код/клиент в базе данных сервера)
2. Получить сумму с купюроприемника.
(получить команду от сервера, какую сумму принимать, принять ее/распознать, и отправить отчет на сервер о зачислении)
3. Отправить чек на печать (с полученной суммой денег)
4. Отправить билеты на печать (получить от сервера команду что печатать)
5. Общаться с сервером по протоколу HTTP (передавать сообщения о состоянии системы и получать команды).
Настройку базы данных клиентов, сервера и его интерфейса будет делать мой друг.
Андрей, Skype: andreylsa
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