Программа или скрипт

Нужен скрипт, который на ВХОДЕ принимает ключевое слово и ссылку, вводит это слово в ПС, далее в выдаче ищет УРЛ, после чего на него заходит, переходит по 2–3 ссылкам, весит на сайте 1–2 минуты, ну эти все значение желательно. чтобы в конфиге прописывались, и уходит.

В ПС вроде только капча вылезет, и то если с одного прокси это делать, а прокси должны быть под каждый запрос разнные.