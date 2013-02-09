Программа или скрипт

Задача к знающим этот биллинг. Писать его желательно на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт, который на ВХОДЕ принимает ключевое слово и ссылку, вводит это слово в ПС, далее в выдаче ищет УРЛ, после чего на него заходит, переходит по 2–3 ссылкам, весит на сайте 1–2 минуты, ну эти все значение желательно. чтобы в конфиге прописывались, и уходит.
В ПС вроде только капча вылезет, и то если с одного прокси это делать, а прокси должны быть под каждый запрос разнные.
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