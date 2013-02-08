ПО для микроконтроллера PIC16F876-20/SO

Задача к знающим этот биллинг. Писать его желательно на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе уже ...
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Имеется реализованная схема на базе PIC16F876-20/SO без ПО.На плате присутствуют:Четыре кнопки, 2-х строчный дисплей, датчик IR, пара шаговых двигателей,Fram, кварц...
Требуется, ПО для управления всем этим, по определеннму алгоритму.Прошивать буду самостоятельно.Для тех, кто в теме - готов к конструктивному диалогу.
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