Демон под unix

Здравствуйте!

Необходимо реализовать следующее:

1) Написать демон-прокси для модели моего роутера, работающего под управлением busybox - разновидности unix для подобных устройств (toolchain под Linux для компиляции кода под нужную архитектуру имеется);

2) Написать программу (под x86) для сбора статистической информации с роутеров, на коротых будет работать модуль из предыдущего пункта.

Роутер вышлю Вам по почте.

Бюджет - $2500.

Пишите, если Вы готовы взяться за работу, но считаете неадекватным размер вознаграждения: не останутся без внимания все предложения.

Спасибо!