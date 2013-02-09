Написание драйвера в системе семейства Windows.

$500
Системное программированиеЗакрыт2 заявки322 просмотра
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Драйвер по снятию данных о процессах и драйверах в системе семейства Windows.

Язык программирования: С++ (часть можно на WASM)

Задача: написание драйвера.

ОС, в которой должен работать: WinXP x86, Win Vista x86-x64, Win 7 x86-x64, Win8 x86-x64

Задача:

Клиентская часть:

- получить путь до процессов / драйверов

- снять md5 сумму процессов / драйверов

- снять sha-256 сумму секции .code каждого процесса / драйвера

- получить информацию о подписи драйвера

- получить информацию, был ли драйвер загружен вместе с ОС или после

Клиент-серверная часть.

- зашифровать и передать информацию на сервер в формате JSON (согласуется с программистом серверной части).

- Передаваемые данные должны иметь нумерацию (поле id:номер).

- в случае, если сервер отправит в ответе команду dump:номер, клиент должен выполнить дамп процесса / драйвера и отослать его в виде base64 на сервер

Дополнительно:

Код необходимо интегрировать к существующему коду драйвера по снятию железа, написанному на С++

Оплата: 400$-500$, выслушаем ваши расценки, все зависит от качества.

Срок выполнения: 3-10 дней + тесты.

11 лет назад
jopop
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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