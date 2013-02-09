Задача к знающим этот биллинг. Писать его желательно на Perl'е. Модуль управления NAS-ом (Сателлит) должен соответствовать правилам работы с сателлитами этого биллинга и работать как демон, должно контролироваться потребление модулем памяти. Можно сделать на базе уже ...
Написание драйвера в системе семейства Windows.
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Драйвер по снятию данных о процессах и драйверах в системе семейства Windows.
Язык программирования: С++ (часть можно на WASM)
Задача: написание драйвера.
ОС, в которой должен работать: WinXP x86, Win Vista x86-x64, Win 7 x86-x64, Win8 x86-x64
Задача:
Клиентская часть:
- получить путь до процессов / драйверов
- снять md5 сумму процессов / драйверов
- снять sha-256 сумму секции .code каждого процесса / драйвера
- получить информацию о подписи драйвера
- получить информацию, был ли драйвер загружен вместе с ОС или после
Клиент-серверная часть.
- зашифровать и передать информацию на сервер в формате JSON (согласуется с программистом серверной части).
- Передаваемые данные должны иметь нумерацию (поле id:номер).
- в случае, если сервер отправит в ответе команду dump:номер, клиент должен выполнить дамп процесса / драйвера и отослать его в виде base64 на сервер
Дополнительно:
Код необходимо интегрировать к существующему коду драйвера по снятию железа, написанному на С++
Оплата: 400$-500$, выслушаем ваши расценки, все зависит от качества.
Срок выполнения: 3-10 дней + тесты.
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