В настоящее время имеется сервер ( написан на visual c, исходники в наличии ) представляющий собой бэкконнект сокс сервер, где для каждого клиента используется свой порт. требуется сделать так чтобы все клиенты использовали для ...
Создание ПО для Терминала приема\выдачи купюр
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Задача: написание Не сложного приложения, которое запускает Клиент, при этом общается с сервером напрямую, умеет посылать и принимать запросы сотрудничая с диспенсером PULON LCDM 2000 и Купюроприемником CASH-CODE
ОС, в которой должен работать: WinXP x86
Задача:
Клиентская часть:
- получить путь до процессов
- Отослать сумму на сервер
- получить информацию c сервера и отправить на диспенсер
Дополнительно:
Код необходимо интегрировать к существующему коду драйвера по снятию желез
Оплата: 400$-500$, выслушаем ваши расценки, все зависит от качества.
Срок выполнения: 3–10 дней + тесты.
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