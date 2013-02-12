Разработчик ПО

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Международная компания, работающая в сфере разработки проектов дополненной реальности, открыла вакансию на должность
Software Developer (C, C# со знанием Unity, MS Kinect (SDK Xbox & Windows)
Опыт разработки систем компьютерного зрения (Computer Vision, OpenCV), опыт работы с трехмерной графикой, базовые представления о программировании на GPU (CUDA, OpenCL), опыт разработки систем трехмерного сканирования (Kinect, стерео-зрение, структурированная подсветка)
Основные требования:
Высшее техническое образование (незаконченное высшее)
Знание языков программирования C, C ++, C#
Опыт работы в разработке ПО для MS Kinect (SDK Xbox & Windows)
Опыт работы с трехмерной графикой
Базовые представления о программировании на GPU (CUDA, OpenCL)
Владение английским языком на уровне технической документации
Умение работать в команде, хорошие аналитические способности для решения задач в области электроники, разработки ПО и детального проектирования
Способность работать самостоятельно и сдавать проект в точно установленные сроки
Стрессоустойчивость и гибкий подход к установленным требованиям, срокам
Коммуникабельность, ответственность, ориентация на результат
Основные обязанности:
Работа с трехмерной графикой (генерация, обработка трехмерных объектов, геометрические алгоритмы, распознавание образов, математические алгоритмы)
Создание креативных и инновационных технологических решений для удовлетворения требований клиентов
Разработка коммерчески-выгодных, высокоэффективных программных решений и улучшение качества, производительности существующих продуктов.
Условия:
Компания предлагает возможность роста и развития в международной компании, конкурентный уровень оплаты труда, социальные гарантии.
Различные варианты сотрудничества (полная, неполная, частичная занятость)
Если Вы соответствуете требованиям по вакансии, просим направлять Ваше резюме с указанием пожеланий по уровню оплаты труда
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