Разработчик ПО

Международная компания, работающая в сфере разработки проектов дополненной реальности, открыла вакансию на должность

Software Developer (C, C# со знанием Unity, MS Kinect (SDK Xbox & Windows)

Опыт разработки систем компьютерного зрения (Computer Vision, OpenCV), опыт работы с трехмерной графикой, базовые представления о программировании на GPU (CUDA, OpenCL), опыт разработки систем трехмерного сканирования (Kinect, стерео-зрение, структурированная подсветка)

Основные требования:

Высшее техническое образование (незаконченное высшее)

Знание языков программирования C, C ++, C#

Опыт работы в разработке ПО для MS Kinect (SDK Xbox & Windows)

Опыт работы с трехмерной графикой

Базовые представления о программировании на GPU (CUDA, OpenCL)

Владение английским языком на уровне технической документации

Умение работать в команде, хорошие аналитические способности для решения задач в области электроники, разработки ПО и детального проектирования

Способность работать самостоятельно и сдавать проект в точно установленные сроки

Стрессоустойчивость и гибкий подход к установленным требованиям, срокам

Коммуникабельность, ответственность, ориентация на результат

Основные обязанности:

Работа с трехмерной графикой (генерация, обработка трехмерных объектов, геометрические алгоритмы, распознавание образов, математические алгоритмы)

Создание креативных и инновационных технологических решений для удовлетворения требований клиентов

Разработка коммерчески-выгодных, высокоэффективных программных решений и улучшение качества, производительности существующих продуктов.

Условия:

Компания предлагает возможность роста и развития в международной компании, конкурентный уровень оплаты труда, социальные гарантии.

Различные варианты сотрудничества (полная, неполная, частичная занятость)

Если Вы соответствуете требованиям по вакансии, просим направлять Ваше резюме с указанием пожеланий по уровню оплаты труда