Python и frontend разработчик

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки189 просмотров

1) Необходимо копировать уже имеющийся блок python для загрузки картинок и заточить его под загрузку логотипа. Добавить возможность загрузки логотипа из админки на страницу авторизации.

2) Убрать на странице авторизайии не нужные блоки.

Как сейчас:

yadi.sk/i/XOLlTllmgPage

Как нужно:

yadi.sk/i/IecdseirgPahT

Python
10 лет назад
spektr116
Эдуард 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров