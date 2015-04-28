есть диплом. по автоматизации сушки. и контроллер. к нему нужна программа.+ связать ее с tracemode задание: http://joxi.ru/lbrRRj1fERNMr1 срок и стомость?
Python и frontend разработчик
1) Необходимо копировать уже имеющийся блок python для загрузки картинок и заточить его под загрузку логотипа. Добавить возможность загрузки логотипа из админки на страницу авторизации.
2) Убрать на странице авторизайии не нужные блоки.
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