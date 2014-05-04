Работа с браузером

Здравствуйте фрилансеры. Честно говоря, я даже не знаю как точно описать то, что я хочу. Но все же попробую. Нужно сделать такое: пользователь, скачивает и устанавливает прогрмму ( не важно какую. Он это делает сам), но после установки, во всех браузерах, при открытии браузера, открывается вкладка, с нужным мне сайтом. Иными словами: скачала программу - в браузерах начал открываться нужный сайт.

Как я понимаю, нужно сделать так. что бы при установке, менялся файл hosts. Возможно кто то знает иные способы.