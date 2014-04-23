Работа с сетью, С++

$50
Системное программированиеЗакрыт1 заявка212 просмотров
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1. Изменения готового проекта (open source)

- внести изменения в исходник C++

- перекомпилировать проект (windows)

- проверить работоспособность измененной части

2. Инструкция

- создать пошаговую инструкцию по компиляции данного проекта под windows, включая установку небольшого компилятора (LCC, MinGW+Dev-C++ итп), настройку его под данный проект, процесса компиляции.

При заинтересованности: пишите - вышлю ТЗ включающее:

- ссылку на проект

- ссылку на архив исходников

- ссылку на англоязычный сайт с реализацией изменений, которые надо повторить

- описание цели изменений

10 лет назад
Petrovich_74
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад