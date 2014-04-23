Доработка демона получения Google PageRank C++

Системное программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Демон написан на С++/Qt

Работает в среде CentOS Linux x64

После смены оборудования и пересборки демона, при запуска — вылетает с ошибкой.

Исходники и доступ по SSH я предоставлю.

Нужен человек, которы сможет выявить и исправить ошибку.

Оплата - договорная

10 лет назад
y_vladimir
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад