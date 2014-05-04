Обработка CSV

Добрый день, друзья!

Есть CSV достаточно серьезных размеров. (200-500мб)

В CSV есть поле categories ( построчное )

Которое содержит что-то вида /Корневая директория/дочерняя/еще/тут что-то

Содержимое естественно отличается, но везде сохраняется сотруктура / / / / / ну через слеши.

Задача такая: Написать скрипт на чем-нибудь, который будет приводить все поля согласно правилам.

Скажем /Женская одежда/верхняя одежда/нижнее белье/трусы

А надо /Женская одежда/трусы

Я не знаю, в чем это реализовать. Может макрос на экселе.. может VBA.

Задача - простых замен.