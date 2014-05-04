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C# - приложение, изменяющее настройки браузеров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен C# программист разработать приложение, которое позволить автоматически изменять настройки стандартных веб-браузеров (Chrome, IE, Firefox) - домашняя страница, новая страница, страница ошибки и т.д.
А также периодически проверять и смотреть, не изменила ли их какая-то еще сторонняя программа и уведомлять об этом пользователя.
В предложении, желательно, указывайте свой Скайп.
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