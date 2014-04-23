Написать две программы на С++

$20
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1. Реализовать алгоритм классификации текстов по рубрикам на основе документов-образцов.

2. Реализовать алгоритм организации и обработки информации с помощью В-деревьев.

10 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
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