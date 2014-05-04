Распарсить страницу по Хpath Проект C#

Нужен C# программист разработать приложение, которое позволить автоматически изменять настройки стандартных веб-браузеров (Chrome, IE, Firefox) - домашняя страница, новая страница, страница ошибки и т.д. А также периодически проверять и смотреть, не изменила ли их какая-то ...
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Нужно для указанной страницы
и указанным Xpath путям, например: картинка, ссылка на товар и название товара:
/html/body/div[6]/div[2]/div[6]/div/div[1]/div[1]/a/img
//*[@id]/text()
//*[@id]
Спарсить все объекты и сохранять в таблицу ексель, а картинки в папку.
Нужен проект C#, работающий под msvc 2008.
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