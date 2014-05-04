Нужно прописать веб камеру

Задача такая: купили фото студию. она хромокеем убирает задний фон и накладывает на выбранный фон. Проблема в том что производителем установлена веб камера logitech webcam 9000 pro на 2 мегапикселя, которая не устраивает. Камера привязана к программе фотостудии и другие не воспринимает, а производитель не хочет замарачиваться. Необходимо заменить веб камеру на 5 или 8 мегапиксельную любой фирмы.

Во вложении файл с настройками (был в формате xml, перевел в txt тк xml не прикреплялся), я предполагаю что он отвечает за веб камеры. Если нужна будет другая информация, отмечу по почте.