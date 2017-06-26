Распознавание номерных знаков автомобилей

Нужно с Asterisk подключится к АТС SIP пользователя сервиса roistat https://yadi.sk/d/t81bwVUx3KTQJj по указанным параметрам. Сейчас у нас не получается. Реализуйте на своем тестовом Asterisk и напишите мне как сделать. Чтобы мы реализовали также на нашем Asterisk. Результат: звонки, которые ...