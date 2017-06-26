Распознавание номерных знаков автомобилей

Системное программированиеЗакрыт3 заявки243 просмотра
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Требуется реализовать следующую задачу:  

Распознавание номерных знаков автомобилей с помощью свёрточной нейронной сети на базе опенсорсных решений. Приложение под MS Windows с исходниками на c++, VS 2015.

Изображение номерного знака может быть сделано под углом как к горизонтали, так и сбоку относительно фронтальной линии взгляда на автомобиль.  

6 лет назад
abcsport
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад