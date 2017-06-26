Сделать так, чтобы приложение компилировалось под i386 (macOS Sierra)

Есть приложение mySIMBL https://github.com/w0lfschild/mySIMBL которое позволяет применять к программам различные хуки. К сожалению не работает для программ i386, так как готовая сборка mySIMBL идет под x86-64.

Получаю следующую ошибку при запуске программы, к которой нужно применить хук:

2017-06-26 18:31:17.171 Error loading /System/Library/ScriptingAdditions/SIMBL.osax/Contents/MacOS/SIMBL: dlopen(/System/Library/ScriptingAdditions/SIMBL.osax/Contents/MacOS/SIMBL, 262): no suitable image found. Did find:

/System/Library/ScriptingAdditions/SIMBL.osax/Contents/MacOS/SIMBL: mach-o, but wrong architecture

Вот похожая проблема https://github.com/w0lfschild/mySIMBL/issues/9 . Тот человек решил ее путем пересборки проекта под нужную ахитектуру.

Сейчас при компиляции получаю следующую ошибку:

$ xcodebuild -target mySIMBLAgent clean build CODE_SIGN_IDENTITY="" CODE_SIGNING_REQUIRED="NO" CODE_SIGN_ENTITLEMENTS="" CODE_SIGNING_ALLOWED="NO" ARCHS="i386 x86_64" ONLY_ACTIVE_ARCH="NO"

The following build commands failed:

Ld build/mySIMBL.build/Release/mySIMBLAgent.build/Objects-normal/i386/mySIMBLAgent normal i386

Нужно сделать так, чтобы приложение компилировалось под нужную мне архитектуру и успешно работало.

Большая просьба указать сколько стоит час вашей работы и сколько примерно времени займет задача. Спасибо.