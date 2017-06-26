Всем привет. Нужно написать серверный скрипт на PHP для взамодействия с мобильным приложением. ТЗ для оценки сроков и стоимости предоставлю заинтересовавшим кандидатам, по моим оценкам работы на пару дней. Если вкратце суть: нужно принимать GET ...
Сделать так, чтобы приложение компилировалось под i386 (macOS Sierra)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение mySIMBL https://github.com/w0lfschild/mySIMBL которое позволяет применять к программам различные хуки. К сожалению не работает для программ i386, так как готовая сборка mySIMBL идет под x86-64.
Получаю следующую ошибку при запуске программы, к которой нужно применить хук:
2017-06-26 18:31:17.171 Error loading /System/Library/ScriptingAdditions/SIMBL.osax/Contents/MacOS/SIMBL: dlopen(/System/Library/ScriptingAdditions/SIMBL.osax/Contents/MacOS/SIMBL, 262): no suitable image found. Did find:
/System/Library/ScriptingAdditions/SIMBL.osax/Contents/MacOS/SIMBL: mach-o, but wrong architecture
Вот похожая проблема https://github.com/w0lfschild/mySIMBL/issues/9 . Тот человек решил ее путем пересборки проекта под нужную ахитектуру.
Сейчас при компиляции получаю следующую ошибку:
$ xcodebuild -target mySIMBLAgent clean build CODE_SIGN_IDENTITY="" CODE_SIGNING_REQUIRED="NO" CODE_SIGN_ENTITLEMENTS="" CODE_SIGNING_ALLOWED="NO" ARCHS="i386 x86_64" ONLY_ACTIVE_ARCH="NO"
The following build commands failed:
Ld build/mySIMBL.build/Release/mySIMBLAgent.build/Objects-normal/i386/mySIMBLAgent normal i386
Нужно сделать так, чтобы приложение компилировалось под нужную мне архитектуру и успешно работало.
Большая просьба указать сколько стоит час вашей работы и сколько примерно времени займет задача. Спасибо.
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