Добрый день. Вводная информация. Устройство: фискальный регистратор "Штрих-ФР-К".Операционная система: Ubuntu 14.04.3 LTS (32-разрядная). Задачи: 1. Разобраться с девайсом и протоколом взаимодействия с ним (прилагается). 2. Разработать драйвер на языке C (C11), по аналогии с реализованным на Python-е (прилагается). 3. ...
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Нужно разработать расширение для Google Chrome (с портацией на Firefox,Opera и Яндекс Браузер) с дальнейшей поддержкой работоспособности.
Требуется реализация на уровне: макета и дизайна (примерный макет есть), программной части.
Более подробно в техническом задании.
Обязательным условием является опыт в разработке расширений для браузеров.
Оплата WebMoney.
От вас примеры выполненных работ, сроки и стоимость.
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