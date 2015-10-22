Нужно разработать расширение для Google Chrome (с портацией на Firefox,Opera и Яндекс Браузер) с дальнейшей поддержкой работоспособности.

Требуется реализация на уровне: макета и дизайна (примерный макет есть), программной части.

Более подробно в техническом задании.

Обязательным условием является опыт в разработке расширений для браузеров.

Оплата WebMoney.

От вас примеры выполненных работ, сроки и стоимость.