Задание по Штрих ФР-К

Нужно сделать DLL-библиотеку, запускающуюся в WinXP x64. Библиотека представляет собой TCP-сервер, работающий в своем потоке, который может принять соединение от одного клиента и обмениваться с ним данными, которые приходят библиотеке через апи. Два клиента одновременно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Вводная информация.
Устройство: фискальный регистратор "Штрих-ФР-К".Операционная система: Ubuntu 14.04.3 LTS (32-разрядная).
Задачи:
1. Разобраться с девайсом и протоколом взаимодействия с ним (прилагается).
2. Разработать драйвер на языке C (C11), по аналогии с реализованным на Python-е (прилагается).
3. Разработать документацию, в которой должны быть детально описаны:
а) Подключение и настройка фискального регистратора.
б) Все операции входящие в протокол (с примерами кода на C).
в) Работа с шрифтами: какие кодировки поддерживает (CP866, CP1251, KOI8-R etc.); какие шрифты "прошиты" (с таблицей размерностей - максимальный размер строки выведенной данным шрифтом на чек) и как ими пользоваться; можно ли подгружать свои шрифты (какие и как).
г) Переключение режимов: фискальный и нефискальный.
д) Как получать криптографический проверочный код (он состоит из двухчисел: номера кода и его значения) - эта информация присутствует в фискальных чеках (как правило, выводится в самом низу).
- Похожие заказы
- Системное программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Есть демон, который работает с протоколом RADIUS (что не особо важно). Написан на php. Нужна помощь в отладке, сделать его работу стабильной.Закрыт8 лет назад
- $1000
изучить, отреверсить, описать 2 известные тулзы под Android для поднятия привелегий до superuser. от исполнителя требуется: - навыки разработки под Android (SDK,NDK) - реверс-инженеринг апк (декомпиляция + анализ полученного java кода) - базовые знания unix - знание arm архитектуры и ...Закрыт8 лет назад
Необходим скрипт, который будет создавать в указанном месте группу папок (с правами доступа) и подгружать туда актуальный файл .xlsx Подробности в ТЗСистемное программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Основная работа Плеера(Опереционная система Win7/8/10) Имеется 2 аудио потока http основной ирезервный. Принимаем Поток (с буферизацией), декодируем и передаем на выбранный Канал, в выбранной Звуковой карте на сервере. Мониторим работу потока при пропадание потока на N-сек переходим на ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на битриксе для него есть скрипт который выполняет следующие функции: Сайт принимает excel прайс (артикул и цену). Находит артикул и цену на сайте. Если товар есть на сайте, то делает надбавку (+30%) округляет цену и проставляет ...Системное программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищем специалиста по Kannel, необходима настройка внутренних параметров. ТЗ высылаем по запросу.Закрыт8 лет назад
Если кратко о задаче: Компания занимается разработкой и сопровождением CRM-систем своих клиентов. Все задачи от клиентов на доработку их CRM-систем фиксируются в единой базе, доступ к которой имеют сотрудники Компании. Все сотрудники компании - удаленные работники. Получают ...Закрыт8 лет назад
Требуется программист для написания одного из модулей софта для игроков в онлайн-покер. Задание выполнять на удалёнке. Примерно на 1-1,5 месяца. Необходимые навыки: 1. Firebird 2. DelphiXE 3. Fib+ Понимание правил игры в покер Texas Holdem очень желательно. Задание необходимо будет выполнять ...Закрыт8 лет назад