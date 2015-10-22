Задание по Штрих ФР-К

Добрый день.

Вводная информация.

Устройство: фискальный регистратор "Штрих-ФР-К".Операционная система: Ubuntu 14.04.3 LTS (32-разрядная).

Задачи:

1. Разобраться с девайсом и протоколом взаимодействия с ним (прилагается).

2. Разработать драйвер на языке C (C11), по аналогии с реализованным на Python-е (прилагается).

3. Разработать документацию, в которой должны быть детально описаны:

а) Подключение и настройка фискального регистратора.

б) Все операции входящие в протокол (с примерами кода на C).

в) Работа с шрифтами: какие кодировки поддерживает (CP866, CP1251, KOI8-R etc.); какие шрифты "прошиты" (с таблицей размерностей - максимальный размер строки выведенной данным шрифтом на чек) и как ими пользоваться; можно ли подгружать свои шрифты (какие и как).

г) Переключение режимов: фискальный и нефискальный.

д) Как получать криптографический проверочный код (он состоит из двухчисел: номера кода и его значения) - эта информация присутствует в фискальных чеках (как правило, выводится в самом низу).