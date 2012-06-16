Разработать античит под CStrike 1.6 клиент-сервер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт8 заявок581 просмотр

Бюджет по договоренности, от 2 000 у.е.

Клиентская часть (драйвер + exe). Желательный язык – C++, возможно, ASM

1) Снятие информации с железа компьютера: HDD S/N, UUID и другие.

2) Снятие информации о процессах и драйверах.

3) Отправка на сервер (возможно, непосредственно на PHP-скрипт)

4) Защита программы от отладки, шифрование передаваемых данных и т.д.

Оплата поэтапная по мере выполнения работ.

Сроки оговариваются, желательно, 4-7 дней на альфа-версию.

Также в наших интересах сделать ежемесячную "абонентку" после выполнения, чтобы поддерживать и обновлять античит.

PHP
12 лет назад
unfon
Амир 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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