ищу специалиста в области JAVA желательно знакомым c WOWZA MEDIA SERVER есть функциональный чат который работает с FMS. нужно сделать поддержку WOWZA MEDIA SERVER. работы приблизительно на ...
Разработать античит под CStrike 1.6 клиент-сервер
Бюджет по договоренности, от 2 000 у.е.
Клиентская часть (драйвер + exe). Желательный язык – C++, возможно, ASM
1) Снятие информации с железа компьютера: HDD S/N, UUID и другие.
2) Снятие информации о процессах и драйверах.
3) Отправка на сервер (возможно, непосредственно на PHP-скрипт)
4) Защита программы от отладки, шифрование передаваемых данных и т.д.
Оплата поэтапная по мере выполнения работ.
Сроки оговариваются, желательно, 4-7 дней на альфа-версию.
Также в наших интересах сделать ежемесячную "абонентку" после выполнения, чтобы поддерживать и обновлять античит.
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