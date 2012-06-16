Разработка системы защиты для программы

Есть программа - которую надо защитить программно.. от несанкционированной устаноски на другие пк

как вариант: клиент ставит программу на свой ПК - генерится некое число(связанное с данным пк) - передается нам - мы по полученному значению генерим код активации... или файл с ключом активации..

как то так...

варианты работы могут быть разные..

жду предложения..