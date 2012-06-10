Задание на Mac OS X

Нужна форма, на которой в реальном времени должна отображаться позиция (left, top) мигающей текстовой каретки на экране, независимо от того, в каком объекте (окне) она мигает. Терминал, все браузеры и прочее так же должны поддерживаться. Пример должен быть написан на xCode. Предлагайте свою цену!