Исправить работу внешней обработки 1С77 (ERT)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Здравствуйте!

Есть обработка, загружающая в базу 1С77 счета фактуры из Excel файлов.

Форма счёт-фактур изменилась, нужно исправить обработку.

Плюс, я готов к модернизации обработки, добавлению новых функций.

13 лет назад
BrezeNT
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androidsu25
Алексей 
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13 лет назад
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androidsu25
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад