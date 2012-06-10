Wowza Media Server

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

ищу специалиста в области JAVA желательно знакомым c WOWZA MEDIA SERVER

есть функциональный чат который работает с FMS.

нужно сделать поддержку WOWZA MEDIA SERVER.

работы приблизительно на 2-3 дня.

сроки не жмут - 10дней.

для тех кто имел опыт с ФМС и WOWZA я думаю 1-2дня.

спасибо

Java
13 лет назад
alex_krm
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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