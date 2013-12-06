Разработка приложения - клиента. Socket-api

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

Разработать простейшее (консольное) клиентское приложение протокола daytime под UDP для работы с интерфейсом сокетов в произвольной программной среде с использованием вызовов библиотеки Socket (использование RAD-оберток Socket недопустимо!).

Программа должна отправить на сервер запрос и получить ответ по указанному протоколу (см. варианты). Необходимо предусмотреть возможность неполучения ответа (таймаут – 5 секунд).

Для проверки работоспособности приложений использовать сервер localhost (127.0.0.1), предварительно установив на него модуль ОС Windows «Простые службы TCP-IP» (Панель управления – установка и удаление программ – установка и удаление компонентов Windows – сетевые компоненты).

11 лет назад
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров