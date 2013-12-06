Кто нам нужен:

- Нужен специалист по настройке и интеграции Mail Chimp (возможна работа и с другими системами). Это будет человек, который поможет запустить в работу наши решения и реализовать стратегии в e-mail маркетинге. Нужно будет настраивать систему, контролировать ее работу и вносить предложения по повышению эффективности. Это тот, кто поможет нам вывести эти системы на 110% эффективности.

Маркетинг и копирайтинг мы возьмем на себя, но нужен тот, кто надежно прикроет наши технические тылы.

- Нам нужен фрилансер, но если наше с Вами сотрудничество будет успешным и продуктивным, с радостью возьмем Вас в команду на постоянную работу.

что нужно уметь делать (Требования):

-Глубокие знания Mail Chimp (опыт работы от 1 года)

-Умение быстро настраивать e-mail кампании

-Подготавливать информацию и базы данных для экспорта импорта

-Умение объяснять / обучать маркетолога клиента работе в Mail Chimp

Приветствуется:

-Знание PHP и CSS для верстки писем

-PHP для доработки функционала системы если не будет хватать Mail Chimp

-Умение интегрировать Mail Chimp в сайты клиентов и работать с его API

-Навыки анализа результатов e-mail кампаний, интеграция с Google Analitics.