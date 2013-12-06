Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.; Основные требования: - Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java; - Знание спецификации JVM; ...
Специалист по настройке и интеграции Mail Chimp
Кто нам нужен:
- Нужен специалист по настройке и интеграции Mail Chimp (возможна работа и с другими системами). Это будет человек, который поможет запустить в работу наши решения и реализовать стратегии в e-mail маркетинге. Нужно будет настраивать систему, контролировать ее работу и вносить предложения по повышению эффективности. Это тот, кто поможет нам вывести эти системы на 110% эффективности.
Маркетинг и копирайтинг мы возьмем на себя, но нужен тот, кто надежно прикроет наши технические тылы.
- Нам нужен фрилансер, но если наше с Вами сотрудничество будет успешным и продуктивным, с радостью возьмем Вас в команду на постоянную работу.
что нужно уметь делать (Требования):
-Глубокие знания Mail Chimp (опыт работы от 1 года)
-Умение быстро настраивать e-mail кампании
-Подготавливать информацию и базы данных для экспорта импорта
-Умение объяснять / обучать маркетолога клиента работе в Mail Chimp
Приветствуется:
-Знание PHP и CSS для верстки писем
-PHP для доработки функционала системы если не будет хватать Mail Chimp
-Умение интегрировать Mail Chimp в сайты клиентов и работать с его API
-Навыки анализа результатов e-mail кампаний, интеграция с Google Analitics.
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