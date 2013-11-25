Программирование микроконтроллеров

Интересует возможность выполнения курсовой работы по микроконтроллерам PIC. Пакет MPLAB.

программа нужна с комментариями и сопроводительным документиком с расширенными объяснениями.

Для контроллеров типа PIC16Cхх или PIC16Fxx.

Программа, принимающая два аналоговых сигнала x1 и x2, проводящая их через АЦП (аналого-цифровой преобразователь), затем выполняющая с оцифрованными сигналами операции (см. скриншот) и выводящая полученные u1 и u2 через ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Работа должна быть выполнена в пакете MPLAB.