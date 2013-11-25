Программирование микроконтроллеров

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Интересует возможность выполнения курсовой работы по микроконтроллерам PIC. Пакет MPLAB.

программа нужна с комментариями и сопроводительным документиком с расширенными объяснениями.

Для контроллеров типа PIC16Cхх или PIC16Fxx.

Программа, принимающая два аналоговых сигнала x1 и x2, проводящая их через АЦП (аналого-цифровой преобразователь), затем выполняющая с оцифрованными сигналами операции (см. скриншот) и выводящая полученные u1 и u2 через ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Работа должна быть выполнена в пакете MPLAB.

11 лет назад
MissSarcasm
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

thinking_in_cpp
Александр 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

thinking_in_cpp
Александр 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад