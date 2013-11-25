Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.; Основные требования: - Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java; - Знание спецификации JVM; ...
Программирование микроконтроллеров
Интересует возможность выполнения курсовой работы по микроконтроллерам PIC. Пакет MPLAB.
программа нужна с комментариями и сопроводительным документиком с расширенными объяснениями.
Для контроллеров типа PIC16Cхх или PIC16Fxx.
Программа, принимающая два аналоговых сигнала x1 и x2, проводящая их через АЦП (аналого-цифровой преобразователь), затем выполняющая с оцифрованными сигналами операции (см. скриншот) и выводящая полученные u1 и u2 через ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Работа должна быть выполнена в пакете MPLAB.
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