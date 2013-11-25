C# написать регулярку для <a href= rel=

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки206 просмотров

Нужно написать регулярное выражение, которое сможет вывести массив всех внутренних и внешних ссылок на странице с параметрами

href;rel;anckor;target;title

Не забудьте, что параметры могут стоять в произвольном порядке.

11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров