Требуется java специалист на удаленную работу на полную занятость для разработки системы анализа байт-кода.; Основные требования: - Понимание байт-кода и механизмов его генерации компилятором Java; - Знание спецификации JVM; ...
Поправить скрипт приема данных от gps трекеров С++
Есть скрипт который принимает данные с нескольких GPS-трекеров, шлет им ответ и складирует все в БД. Раньше он подвисал раз в 2 неделb, но при увеличении нагрузки он начал виснуть раз в сутки. Нужно найти багу и исправить ее. Как я вижу он начинает отказывать по одному трекеру в приемах пакетов, и так пока не останется только один трекер. Ищется хороший специалист, чтобы исправить данную ошибку. Скрипт написан на C++ и работает на сервере с линуксом
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