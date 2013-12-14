Доработать Макрос в Excel (товарный чек)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен6 заявок243 просмотра

В готовом шаблоне товарного чека требуется доработать макрос, а именно:

Добавить 3 столбика:

- "Код" (вписывается вручную)

- "Скидка на Ед." (вписывается вручную)

- "Цена со скидкой" (формула расчета = "Цена на ед." минус "Скидка на ед.")

Порядок столбцов должен быть следующим:

№ - Код - Наименование - Кол-во - Цена на ед. - Скидка на ед. - Цена со скидкой - Сумма со скидкой

Также желательно сделать возможность убирать лишнюю пустую строчку для последнего товара.

Скриншот текущего шаблона прилагается.

11 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ViktorVal
Виктор 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

ViktorVal
Виктор 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад