Исправить ошибку в скриппте приема данных от gps

Есть скрипт который принимает данные с нескольких GPS-трекеров, шлет им ответ и складирует все в БД. Раньше он подвисал раз в 2 неделb, но при увеличении нагрузки он начал виснуть раз в сутки. Нужно найти багу и исправить ее. Как я вижу он начинает отказывать по одному трекеру в приемах пакетов, и так пока не останется только один трекер. Ищется хороший специалист, чтобы исправить данную ошибку. Скрипт написан на C++ и работает на сервере с линуксом