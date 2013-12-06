Отладка форума

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Завершен1 заявка138 просмотров

После переезда перестал работать форум novorozhdennui.ru/forum/

Не могу понять в чем дело. Нужен сведующий в этом вопросе специалист.

11 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$10
1 день
Все было сделано в лучшем виде. Качественно и оперативно. Очень доволен.
Отличный заказчик! Оплата мгновенная. Очень рад. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад