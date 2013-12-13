Программист C#

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка190 просмотров

знание C#, .Net, WCF, ASP.NET, ASP.NET (MVC), WebServices. EntityFramework. парсинг JSON, XML, HTML, t-SQL – это обязательное условие! на постоянной основе оплата за выполнения каждого задания. Российская федерация желателен часовой пояс москва +3 часа но не обязательно, связь по скайп в течении рабочего дня.

ASP.NETHTMLSQL
11 лет назад
zakaztura
Артемев 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров