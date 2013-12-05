Необходимо дописать личный кабинет на джумла 2.5.16 с необходимым функционалом. Пример похожего функционала кабинета на exp-shop.com. Варианты по срокам и оплате - в личку. Оплата по факту, после того как выберу ...
Нужно помочь спрограммировать счетчик срочно!
тут такая ситуация....нужно настроить счетчик на лендинге...кароче чтобы менялась акция,через каждые 10 дней..на другую.их 3...и еще число менялось тоже
сейчас надо через 8 дней,чтобы поменялась акция и дата,потом через 10 другая акция и дата, и опять через 10 третья акция и дата
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