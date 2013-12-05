Нужно помочь спрограммировать счетчик срочно!

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тут такая ситуация....нужно настроить счетчик на лендинге...кароче чтобы менялась акция,через каждые 10 дней..на другую.их 3...и еще число менялось тоже

сейчас надо через 8 дней,чтобы поменялась акция и дата,потом через 10 другая акция и дата, и опять через 10 третья акция и дата

11 лет назад
oksana260188
Оксана 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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