Нужно помочь спрограммировать счетчик срочно!

тут такая ситуация....нужно настроить счетчик на лендинге...кароче чтобы менялась акция,через каждые 10 дней..на другую.их 3...и еще число менялось тоже

сейчас надо через 8 дней,чтобы поменялась акция и дата,потом через 10 другая акция и дата, и опять через 10 третья акция и дата