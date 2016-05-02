Здравствуйте, значит так есть сайт, на него ставили уже около 20 слайдеров и ни одни не стает. Нужен фрилансер который поставит просто готовый слайдер на его усмотрение и если есть ошибки почему он не ставал ...
Дописать личный кабинет, Joomla 2.5.16
Необходимо дописать личный кабинет на джумла 2.5.16 с необходимым функционалом.
Пример похожего функционала кабинета на exp-shop.com. Варианты по срокам и оплате - в личку.
Оплата по факту, после того как выберу исполнителем - WM или приватбанк
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Кто нам нужен: - Нужен специалист по настройке и интеграции Mail Chimp (возможна работа и с другими системами). Это будет человек, который поможет запустить в работу наши решения и реализовать стратегии в ...Закрыт11 лет назад
После переезда перестал работать форум novorozhdennui.ru/forum/ Не могу понять в чем дело. Нужен сведующий в этом вопросе специалист.Завершен11 лет назад
В готовом шаблоне товарного чека требуется доработать макрос, а именно: Добавить 3 столбика: - "Код" (вписывается вручную) - "Скидка на Ед." (вписывается вручную) - "Цена со скидкой" (формула расчета = "Цена ...Завершен11 лет назад
Есть скрипт который принимает данные с нескольких GPS-трекеров, шлет им ответ и складирует все в БД. Раньше он подвисал раз в 2 неделb, но при увеличении нагрузки он начал виснуть раз в сутки. Нужно ...Закрыт11 лет назад
Есть скрипт который принимает данные с нескольких GPS-трекеров, шлет им ответ и складирует все в БД. Раньше он подвисал раз в 2 неделb, но при увеличении нагрузки он начал виснуть раз в сутки. Нужно ...Закрыт11 лет назад
- $50
Интересует возможность выполнения курсовой работы по микроконтроллерам PIC. Пакет MPLAB. программа нужна с комментариями и сопроводительным документиком с расширенными объяснениями. Для контроллеров типа PIC16Cхх или PIC16Fxx. Программа, принимающая два аналоговых сигнала x1 ...Закрыт11 лет назад
Нужно написать регулярное выражение, которое сможет вывести массив всех внутренних и внешних ссылок на странице с параметрами href;rel;anckor;target;title Не забудьте, что параметры могут стоять в произвольном порядке.Системное программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нам нужен программист для работы с исходным кодом , оплата гарантируется. Занятость : временно или постоянно, по договоренности.Системное программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть dll на C++ h и lib файл прилагается в функциях есть типы данных, неподдерживаемые матлабом. Нужно разобраться как это подключить или написать оболочку. Подробности в ЛССистемное программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад