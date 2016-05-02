Дописать личный кабинет, Joomla 2.5.16

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Необходимо дописать личный кабинет на джумла 2.5.16 с необходимым функционалом.

Пример похожего функционала кабинета на exp-shop.com. Варианты по срокам и оплате - в личку.

Оплата по факту, после того как выберу исполнителем - WM или приватбанк

Joomla
11 лет назад
WA-design
Ярослав 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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