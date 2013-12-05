Слайдер на вордпресс

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Закрыт6 заявок146 просмотров

Здравствуйте, значит так есть сайт, на него ставили уже около 20 слайдеров и ни одни не стает. Нужен фрилансер который поставит просто готовый слайдер на его усмотрение и если есть ошибки почему он не ставал нужно исправить. ВП Версия 3.7.1. Сроки сегодня нужно сделать. И Ваша цена !? И можно посмотреть будет проэкт.

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11 лет назад
prsaleday
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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