Нужно написать программу для синхронизации процессов с помощью сигналов на Си под Солярис (или исправить мою версию). Обязательно использовать sigaction, sigprocmask, sigsuspend. Сам смысл программы состоит в том, чтобы процесс создал потомка, ...
Софт на C++/C или Delphi, запуск двух файлов
Нужен софт который запускает выбранные файлы по нужным условиям. Т.е создается процесс с нужными параметрами, который контролирует файл. Написать нужно на С или Delphi. Для программиста в принципе задание не сложное, но лучше, если вы не новичок, а так же ответственный человек. Оплата wmz, сразу после завершения. Исходники также заберу.
Подробнейшее ТЗ при переписке.
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