Софт на C++/C или Delphi, запуск двух файлов

Нужен софт который запускает выбранные файлы по нужным условиям. Т.е создается процесс с нужными параметрами, который контролирует файл. Написать нужно на С или Delphi. Для программиста в принципе задание не сложное, но лучше, если вы не новичок, а так же ответственный человек. Оплата wmz, сразу после завершения. Исходники также заберу.

Подробнейшее ТЗ при переписке.