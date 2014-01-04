Софт на C++/C или Delphi, запуск двух файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен11 заявок360 просмотров

Нужен софт который запускает выбранные файлы по нужным условиям. Т.е создается процесс с нужными параметрами, который контролирует файл. Написать нужно на С или Delphi. Для программиста в принципе задание не сложное, но лучше, если вы не новичок, а так же ответственный человек. Оплата wmz, сразу после завершения. Исходники также заберу.

Подробнейшее ТЗ при переписке.

Delphi
11 лет назад
xzeroman123
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
1 день
Очень хороший исполнитель, сделал все быстро, а главное качественно. Подсказал как сделать лучше.
Задание заказчиком выдано было чёткое, за счёт чего задание было выполнено легко и быстро

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад