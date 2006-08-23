Сборка пакетов на altlinux

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Закрытнет заявок246 просмотров

На ALT Linux собрать любые 6 пакетов, предложенных в ALT Linux Bugzilla.

Ссылка на пакеты:

https://bugzilla.altlinux.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&list_id=31054&product=New%2Fproposed%20packages&query_format=advanced

Неполная инструкция к сборке:

﻿Создаешь папку ".gear" с "rules" внутри, где нужно написать "tar.gz: [название пакета]".

﻿Помещаешь исходники рядом с ".gear".

﻿Делаешь "git init", пишешь спек, а затем "git add ." и "gear-commit -a".

﻿Перед сборкой создаешь папку под tmpfs:

﻿"mkdir -p /tmp/.private/$USER/hasher"

﻿Сборка: "gear-hsh -v —no-sisyphus-check —repo=$HOME/hasher/repo /tmp/.private/$USER/hasher"

Вот доп литература для сборки:

1. Описание секций spec-файлов в ALT Linux: https://www.altlinux.org/Spec

2. Создание spec-файла:

https://www.opennet.ru/docs/RUS/rpm_guide/39.html

3. Руководство по hasher:

https://www.altlinux.org/Hasher/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

4. Справочник по gear:

https://www.altlinux.org/Gear/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA

5. Руководство по gear: https://www.altlinux.org/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_gear

Заранее пишите пожалуйста, какие пакеты планируете собирать.

В качестве итога работы присылайте написанные spec файлы

GitHTMLLinux
3 года назад
guest_16640032420699
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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