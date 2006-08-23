Требуется разработать бот рассылки, который будет авторизовываться и считывать получателей из .csv файла. Бот должен отправлять сообщения каждые 40-60 секунд по порядку, запоминая уже обработанных получателей, чтобы избежать повторной отправки. Реализация возможна через API с документацией или через веб-браузер. Поддержка мультипоточности (1-20 аккаунтов) и использование SOCKS5.