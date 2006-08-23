Необходимо найти и устранить вирус на сайте WordPress, который не использовался более 6 месяцев. Устранить проблемы с регистрацией и восстановить работоспособность сайта. Ожидаются предложения от специалистов по системному программированию.
Сборка пакетов на altlinux
На ALT Linux собрать любые 6 пакетов, предложенных в ALT Linux Bugzilla.
Ссылка на пакеты:
https://bugzilla.altlinux.org/buglist.cgi?bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&list_id=31054&product=New%2Fproposed%20packages&query_format=advanced
Неполная инструкция к сборке:
Создаешь папку ".gear" с "rules" внутри, где нужно написать "tar.gz: [название пакета]".
Помещаешь исходники рядом с ".gear".
Делаешь "git init", пишешь спек, а затем "git add ." и "gear-commit -a".
Перед сборкой создаешь папку под tmpfs:
"mkdir -p /tmp/.private/$USER/hasher"
Сборка: "gear-hsh -v —no-sisyphus-check —repo=$HOME/hasher/repo /tmp/.private/$USER/hasher"
Вот доп литература для сборки:
1. Описание секций spec-файлов в ALT Linux: https://www.altlinux.org/Spec
2. Создание spec-файла:
https://www.opennet.ru/docs/RUS/rpm_guide/39.html
3. Руководство по hasher:
https://www.altlinux.org/Hasher/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
4. Справочник по gear:
https://www.altlinux.org/Gear/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D
0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
5. Руководство по gear: https://www.altlinux.org/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_gear
Заранее пишите пожалуйста, какие пакеты планируете собирать.
В качестве итога работы присылайте написанные spec файлы
Заявки фрилансеров
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