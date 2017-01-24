Нужно поменять некоторые функции программы, работающая с смс. Каждая смс, отправленная с шлюза получает статус ДОСТАВЛЕНО или НЕ ДОСТАВЛЕНО, а затем передает всю информацию в веб-интерфейс клиента. Проблема в том, что хоть и ...
Собрать майнер под Windows из исходников
Нужно собрать майнер для GOLOS из исходников
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