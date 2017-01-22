Немного изменить исходный код Kannel (C++)

Нужно поменять некоторые функции программы, работающая с смс.

Каждая смс, отправленная с шлюза получает статус ДОСТАВЛЕНО или НЕ ДОСТАВЛЕНО, а затем передает всю информацию в веб-интерфейс клиента.

Проблема в том, что хоть и все смс отправляются, статусы приходят не все. Нужно сделать так, что если статус смс не приходит в течении 3 часов, система автоматически считала эту смс доставленным, и следовательно передавала всю эту информацию в клиент.

Прикладываю конфигурацию Kannel.