Немного изменить исходный код Kannel (C++)

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  2. Системное программирование
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Нужно поменять некоторые функции программы, работающая с смс.

Каждая смс, отправленная с шлюза получает статус ДОСТАВЛЕНО или НЕ ДОСТАВЛЕНО, а затем передает всю информацию в веб-интерфейс клиента. 

Проблема в том, что хоть и все смс отправляются, статусы приходят не все. Нужно сделать так, что если статус смс не приходит в течении 3 часов, система автоматически считала эту смс доставленным, и следовательно передавала всю эту информацию в клиент.

Прикладываю конфигурацию Kannel. 

8 лет назад
agmalovb1993
Булат 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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